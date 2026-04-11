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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall auf der B 105 mit verletzter Person in Mönchhagen

Mönchhagen (LK Rostock) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es auf der B105 bei Mönchhagen in Richtung Rövershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 62-jährige Autofahrerin einem an der Ampel wartendem PKW von hinten auf. Die 57-jährige Fahrerin des wartenden Autos wurde daraufhin leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Beifahrer der Fahrzeuge sowie die 62-jährige Unfallverursacherin blieben unverletzt. Der auffahrende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die an der Unfallstelle auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzte Feuerwehr gebunden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es auf der B 105 für ca. 90 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Josefin Albrecht

Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Rostock Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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