Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerschein auf Balkon

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Freitagabend um 21:40 Uhr zu einem gemeldeten Feuerschein auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Der Anrufer hatte diesen aus der Ferne erkannt und richtigerweise die Rettungskräfte alarmiert. Zum Glück konnte durch den Anrufer jedoch ebenso schnell Entwarnung gegeben werden. Nach einem genaueren Hinsehen konnte festgestellt werden, dass lediglich eine große Kerze auf dem Balkon betrieben worden war. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin zurückalarmiert und mussten gar nicht erst ausrücken.

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