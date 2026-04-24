Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 parallele Einsätze am Donnerstagabend für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

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Wetter (Ruhr) (ots)

Um 18:07 Uhr wurde die Löscheinheit Wengern zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Eine Person musste aus einem Waldstück zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden transportierten die Person gemeinsam mit dem Rettungsdienst in einer Schleifkorbtrage aus dem Wald und konnten den Einsatz nach circa 50 Minuten beenden.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße wurden um 18:37 Uhr die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel alarmiert. Aus unbekannter Ursache waren 2 Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zur Bachstraße kollidiert. Die Personen hatten die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen und wurden dem Rettungsdienst übergeben. Dieser war mit 2 Rettungswagen und 1 Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher, fingen auslaufendes Kühlmittel in einer Wanne auf und klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab, damit von diesen keine Gefahr mehr ausging. Da auch ein Verteilerkasten für Glasfaserkabel auf dem angrenzenden Bürgersteig beschädigt war, wurde dieser Bereich ebenfalls gesichert. Ein verunfalltes Fahrzeug wurde im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Arbeiten musste die Hagener Straße im betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Nach 1 Stunde und 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte an die Standorte zurückkehren. Ebenfalls war die Polizei zur Unfallaufnahme an der Einsatzstelle.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung der Quelle "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

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