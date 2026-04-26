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Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Löscheinheit Grundschöttel am Wochenende zu 2 Einsätzen ausgerückt

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitagabend wurde um 21:51 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zu einem Kleinbrand in die Straße Am Winkel alarmiert. Dort hatte ein Körnerkissen in einer Mikrowelle beim Erhitzen angefangen zu kokeln. Bei Eintreffen war die Mikrowelle bereits ins Freie verbracht worden und es ging keinerlei Gefahr mehr von dieser aus. Die anwesenden Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben, von diesem betreut und konnten anschließend vor Ort verbleiben. Da auch bereits die Fenster der Wohnung geöffnet waren, konnte die Wohnung auf natürliche Weise gelüftet werden. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Tätigkeiten erforderlich und der Einsatz konnte nach circa 50 Minuten beendet werden.

Erneut wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 13:04 Uhr am Samstagmittag alarmiert. Diesmal benötigte der Rettungsdienst Unterstützung beim Transport einer Person mit medizinischem Notfall aus einem Waldgebiet. Da sich die Einsatzstelle circa 250m im Wald befand und mit normalen Fahrzeugen nicht erreichbar war, wurde durch die Leitstelle parallel ein geländegängiges Fahrzeug der Feuerwehr Gevelsberg mitalarmiert um im weiteren Verlauf einen möglichst schonend Transport aus dem Wald zu ermöglichen. Durch die ehrenamtlichen Kräfte wurde der Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen unterstützt und im Anschluss gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr Gevelsberg die Person aus dem Wald zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert. Nach 1 Stunde konnte die eingesetzten Kräfte an den Standort zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

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