Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (24.03.2026) zeigte sich ein 17-Jähriger bei Kontrollen durch Polizeibeamte aufgrund eines vorangegangenen Polizeieinsatzes am Königsplatz aggressiv und leistete unter anderem Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen 21.00 Uhr führten Polizeibeamte Personenkontrollen durch. Der 17-Jährige störte die Maßnahmen und zeigte sich zunehmend aggressiver. Die Polizeibeamten fesselten den 17-Jährigen daraufhin. Beim Transport zum Fahrzeug leistete der 17-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten mittels Kopfstoßes leicht. Anschließend brachten Beamte den 17-Jährigen in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit

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