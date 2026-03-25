Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einem Rucksack

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (24.03.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Gegenstände aus einem Rucksack einer 47-jährigen Frau am Kuhsee.

Zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr legte die Frau ihren Rucksack an einer Kiesbank ab. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Rucksack. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

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