Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Firmengebäude
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (21.03.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (23.03.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Firmengebäude in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
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