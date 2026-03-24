POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Firmengebäude

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Im Tatzeitraum zwischen dem 19.03.2026, 19.30 Uhr und dem 20.03.2026, 09.30 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Gaststätte in der Hagenmähderstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Tel. 0821/323- 3821 zu ...

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