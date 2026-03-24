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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus Firmengebäude

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (21.03.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (23.03.2026), 07.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Firmengebäude in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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