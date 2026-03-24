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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am frühen Montagabend (23.03.2026) führten Einsatzkräfte der Polizei Augsburg Mitte eine Verkehrskontrollstelle in der Riedingerstraße durch. Ziel der Kontrollstelle war die Steigerung der Verkehrssicherheit mit Schwerpunkt Verkehrstüchtigkeit, Fahrsicherheit und Sicherung von Personen. Insgesamt stellten die Beamten 34 Verstöße fest. Davon 20 Verstöße aufgrund fehlender Personensicherung (ungesicherte Kinder und Erwachsene) und sieben Verstöße gegen des Straßenverkehrsgesetz aufgrund Alkohol- und Drogenfahrten. Die Polizei appelliert daher, dass Verkehrstüchtigkeit, Fahrsicherheit und die vorschriftsgemäße Sicherung von Personen in Fahrzeugen wesentliche Voraussetzungen zur Verhütung von Verkehrsunfällen und zur Reduzierung ihrer Folgen sind. Insbesondere die sichere Beförderung von Kindern durch geeignete Rückhaltesysteme und umsichtiges Fahrverhalten senkt das Verletzungsrisiko deutlich. Die Kontrollstelle stellte daher den präventiven und aufklärenden Charakter in den Vordergrund, um die Unfallzahlen und Unfallfolgen nachhaltig zu verringern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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