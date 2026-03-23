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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei führt Geschwindigkeitsmessung mit Schwerpunkt Motorradfahrer durch

Augsburg (ots)

Fünfstetten - Am 22.03.2026, im Zeitraum von 11.00 - 17.00 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Schwerpunktkontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf Motorradfahrer durch.

Auf der Kreisstraße DON 20 im Bereich Fünfstetten wurde parallel eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt mussten 68 Fahrzeuge beanstandet werden (40 im Anzeigen-, 28 im Verwarnungsbereich). Dabei handelte es sich bei 17 Fahrzeugen um Motorräder (15 im Anzeigen-, 2 im Verwarnungsbereich). Den traurigen Spitzenwert erreichte um 15.07 Uhr der 22-jährige Fahrer einer Kawasaki aus dem Landkreis Donau-Ries mit 172 km/h (ohne Toleranzabzug von 6 km/h) bei erlaubten 100 km/h. Der Fahrer konnte im Rahmen der Kontrollen direkt angehalten und beanstandet werde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro (Verdopplung aufgrund Vorsatzes) sowie ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Die Verkehrspolizei appelliert an alle Motorradfahrer sich an die geltenden Geschwindigkeitslimits zu halten. Nach dem Motto 'Genuss statt Tunnelblick' sollte sich jeder Zweiradfahrer hinterfragen und der Verantwortung bewusst sein nicht nur für sich selbst zu fahren. Der öffentliche Verkehrsraum ist ein geteilter Raum.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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