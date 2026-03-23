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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (22.03.2026) kam es zu einem Brand in der Wolfgangstraße, bei dem ein dort aufgestellter "Tauschschrank" einer städtischen Organisation zerstört wurde.

Gegen 03.30 Uhr meldete ein Passant der Polizei den Brand. Im Schrank werden i.d.R. Haushaltsgeräte, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Bücher für bedürftige Personen hinterlegt bzw. unter Menschen im Viertel anonym getauscht.

Der Feuerwehr gelang es innerhalb weniger Minuten den Brand zu löschen. Der Schrank wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Das angrenzende Gebäude wurde nur leicht verrußt.

Da ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei nun wegen des Brandfalls.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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