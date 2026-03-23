Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Samstag (21.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 21.40 Uhr befuhr eine 30-jährige Autofahrerin die Ulmer Landstraße in östlicher Fahrtrichtung. Ein 28-Jähriger befuhr zum gleichen Zeitpunkt mit einem Rettungswagen die Ulmer Landstraße in südlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 30-Jährige, sowie der 28-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die 30-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit. Der 28-Jährige und der 32-Jährige haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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