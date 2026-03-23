Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch
Augsburg (ots)
Stadtbergen - Im Tatzeitraum zwischen dem 19.03.2026, 19.30 Uhr und dem 20.03.2026, 09.30 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter sich Zutritt zu einer Gaststätte in der Hagenmähderstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht.
Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Tel. 0821/323- 3821 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell