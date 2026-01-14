PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand und Beleidigung von Polizeikräften

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.12.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5939863

Am 29.12.2024 kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand.

Eine damals 43-jährige Unbeteiligte störte die polizeiliche Unfallaufnahme durch aggressives Verhalten. Einem Platzverweis kam sie nicht nach. Letztendlich wurde die Frau gefesselt und in Gewahrsamen genommen, wobei sie die Polizeikräfte beleidigte und versuchte eine Beamtin zu treten. In der Polizeidienststelle leistete sie erneut Widerstand und bedrohte die Polizeikräfte.

Zur Tatzeit stand die Frau unter Cannabiseinfluss und der Blutalkoholwert betrug über 2 Promille.

Das Amtsgericht Ludwigshafen verurteilte die Frau nun u.a. wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu einer Geldstrafe von insgesamt 2.750 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 16:12

    POL-PPRP: Kontrollen in der Kanalstraße

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (13.01.2026, 12:20Uhr - 13:15Uhr) richteten Kräfte der Polizei Ludwigshafen in der Kanalstraße eine Kontrollstelle ein. In weniger als einer Stunde stellten sie sieben Fahrzeugführer fest, die nicht angeschnallt waren. Unangeschnallt Auto zu fahren ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Verwarngeld geahndet wird, sondern birgt auch große Gefahren. Bei einem Unfall ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:28

    POL-PPRP: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag (13.01.2026) auf Mittwoch (14.01.2026) kam es zwischen 2:00 Uhr und 2:40 Uhr zu einem Einbruch in einer Werkstatt In der Mörschgewanne (Rheingönheim) in der Nähe des dortigen bekannten Fastfoodrestaurants. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die unbekannten Täter verursachten durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Wer hat die Tat ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:27

    POL-PPRP: Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger eskaliert

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (13.01.2026) gegen 17 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger an der Kreuzung Lagerhausstraße und An der Kammerschleuse. Auslöser des Streits war vermutlich, dass der 35-jährige Fußgänger vor einem Kia über die Straße ging, als dieser an einer roten Ampel warten musste. Im Rahmen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren