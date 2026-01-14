Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand und Beleidigung von Polizeikräften

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.12.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5939863

Am 29.12.2024 kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand.

Eine damals 43-jährige Unbeteiligte störte die polizeiliche Unfallaufnahme durch aggressives Verhalten. Einem Platzverweis kam sie nicht nach. Letztendlich wurde die Frau gefesselt und in Gewahrsamen genommen, wobei sie die Polizeikräfte beleidigte und versuchte eine Beamtin zu treten. In der Polizeidienststelle leistete sie erneut Widerstand und bedrohte die Polizeikräfte.

Zur Tatzeit stand die Frau unter Cannabiseinfluss und der Blutalkoholwert betrug über 2 Promille.

Das Amtsgericht Ludwigshafen verurteilte die Frau nun u.a. wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung zu einer Geldstrafe von insgesamt 2.750 Euro.

