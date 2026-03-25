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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (24.03.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Opel Astra eines 26-Jährigen in der Zirbelstraße.

Gegen 20.30 Uhr beschädigte der scheinbar alkoholisierte Täter den Opel des 26-Jährigen und entfernte sich anschließend. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich, ca. 170 cm groß, schwarzer Bart, trug Jeans und eine 
schwarze Jacke

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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