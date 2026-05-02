Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Betrunkener Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle und wird von der Polizei schnell ermittelt

Warstein (ots)

Am frühen Morgen des ersten Mai kam es in Warstein-Sichtigvor zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallfahrer von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gegen 04.20 Uhr erhielt die Polizei in Warstein die Information, dass ein Pkw in Sichtigvor durch einen bis dahin unbekannten Pkw stark beschädigt wurde. Die Beamten fanden an der Möhnestraße in Sichtigvor einen stark beschädigten Fiat eines 35-jährigen Warsteiners vor. Am verunfallten Pkw wurden mehrere Unfallspuren entdeckt, die auf ein anderes Fahrzeug als Verursacher des Verkehrsunfalls hindeuteten. Vom Unfallort verliefen Kratzspuren zu einem in der Nähe liegenden Grundstück, wo der ebenfalls stark beschädigte Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Warstein vorgefunden wurde. Der Fahrer des Ford konnte an seiner Wohnanschrift leicht verletzt angetroffen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, seinen Führerschein ist der junge Mann bis auf Weiteres los. (RS)

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