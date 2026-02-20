Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizei zieht positive Bilanz zu Einsatz bei NATO-Übung "Steadfast Dart 2026"

Lüneburg (ots)

Von der Risikoanalyse über den Schutz von sensiblen Einrichtungen und Personen bis hin zur Luftraumüberwachung: Die Polizei Niedersachsen hat unter der Gesamteinsatzleitung der Polizeidirektion Lüneburg die große militärische Verlegeübung der NATO "Steadfast Dart 2026" erfolgreich begleitet. Insbesondere der wesentliche Teil des Manövers, der heute am 20. Februar 2026 auf dem Truppenübungsplatz Bergen (Landkreis Celle) stattfand, verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Die Rückverlegung der Truppen wird noch bis Ende März 2026 andauern. "Nach mehrwöchiger Planung des Einsatzes mit verschiedenen Szenarien freue ich mich, dass wir als Polizei mit zahlreichen Kräften die NATO-Übung erfolgreich unterstützen konnten", sagt der Gesamteinsatzleiter und Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg Jörg Wesemann. "Insbesondere in der aktuellen Zeit ist die enge Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren im Bereich Sicherheit unabdingbar. Ich danke allen Beteiligten für ihre professionelle Arbeit."

