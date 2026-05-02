POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Bad Sassendorf (ots)
Der 77-jährige Javaid M. konnte nach dem Hinweis eines Anwohners in hilfloser Lage auf einem Betriebsgelände in Bad Sassendorf aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen. (MJ)
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