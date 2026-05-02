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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Sassendorf (ots)

Der 77-jährige Javaid M. konnte nach dem Hinweis eines Anwohners in hilfloser Lage auf einem Betriebsgelände in Bad Sassendorf aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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