POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Möhnesee (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es am Möhnesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Ense leichte Verletzungen davon trug. Um 17:05 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Wickede mit ihrem Hyundai die Möhnestraße in Richtung Westen und beabsichtigte nach links in die Brüningser Straße abzubiegen. Da sie nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, ...

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