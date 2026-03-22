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POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet an der Laterne

POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet an der Laterne
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Kreuzau (ots)

Ein 43jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Hauptstraße in Kreuzau. In Höhe der Einmündung Kirchweg wurde er wohl durch die dortige Baustelle überrascht, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Laterne am Straßenrand. Die eingesetzten Beamten konnten beim Fahrer starken Alkoholgeruch feststellen, was vermutlich der Grund für seinen Fahrfehler sein dürfte. Außerdem erlitt er durch den Unfall eine Kopfverletzung und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Unbeteiligte Personen wurden zu seinem Glück durch sein Verhalten nicht gefährdet. (Foe.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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