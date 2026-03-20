Polizei Düren

POL-DN: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) kam es auf der Rütger-von-Scheven-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind. Der Junge trug schwere Verletzungen davon.

Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Düren die Rütger-von-Scheven-Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Nippesstraße. Zeitgleich war eine Familie mit ihren beiden zwei- und fünfjährigen Söhnen fußläufig auf dem Gehweg der Rütger-von-Scheven-Straße unterwegs. Sie beabsichtigten, die Fahrbahn zu überqueren. Dazu hielt die Mutter beide Kinder an den Händen fest. Der Fünfjährige riss sich aus bislang ungeklärten Gründen von der Mutter los und rannte auf die Fahrbahn. Dem 74-jährigen Fahrzeugführer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und er erfasste den Jungen mit seinem Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fünfjährige schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

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