Polizei Düren

POL-DN: Raub am Bahnhof Düren - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochabend (18.03.2026) erschien ein 34-jähriger Mann auf der Polizeiwache Düren und erstattete Anzeige wegen eines Raubdelikts. Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich die Tat bereits gegen 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs Düren am Ludwig-Erhard-Platz. Der Mann war zu Fuß in Richtung Bahnunterführung unterwegs, als sich ihm von hinten eine unbekannte männliche Person näherte, ihn an den Armen ergriff und festhielt.

Zeitgleich trat eine zweite männliche Person an seine linke Seite, griff in die Innentasche seiner Jacke und riss diese gewaltsam auf. Anschließend entwendete der Täter ein Smartphone. Beide Tatverdächtigen flüchteten danach in unbekannte Richtung. Eine Verfolgung durch den Geschädigten blieb erfolglos.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Bei dem ersten Täter handelt es sich um einen etwa 180 bis 185 cm großen Mann, der zur Tatzeit einen weißen Trainingsanzug trug. Auffällig war zudem ein Piercing an der Oberlippe. Der zweite Täter wird als etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Bomberjacke sowie eine blaue Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ludwig-Erhard-Platzes gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der bekannten Rufnummer 02421 949-0 entgegen.

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