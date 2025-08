POL-Bremerhaven: Mann flüchtet sich ins Hafenbecken

Bremerhaven (ots) - Seit dem letzten Dienstag, 29. Juli, ist es im Bremerhavener Stadtgebiet in den Abendstunden zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gekommen. Besonders in den Stadtteile Mitte, Lehe und Leherheide verzeichnet die Polizei in dem beschriebenen Zeitraum gleich mehrere gleichgelagerte Fälle, in denen dreiste Diebe Kleintransporter aufbrechen und vorzugsweise Werkzeug stehlen. In diesem Zusammenhang ...

