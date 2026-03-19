Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der L264 - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Vettweiß (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr auf der L264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen setzte ein 26-jähriger Mann aus Düren mit seinem Transporter trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Er brach den Überholvorgang ab und scherte wieder ein. Ein 29-jähriger Mann aus Hamm leitete aufgrund der Situation mit seinem Pkw eine starke Bremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Eine 22-jährige Frau aus Düren konnte mit ihrem Transporter nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug des 29-Jährigen auf. In der Folge fuhr der wieder eingescherte 26-Jährige mit seinem Transporter auf das Fahrzeug der 22-Jährigen auf. Der 29-Jährige sowie die 22-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

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