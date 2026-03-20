PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Kreuzung

Jülich (ots)

Im Kreuzungsbereich Linnicher Straße / Petternicher Straße / Am Schulzentrum kam es am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Fahrer der Pkw wurden leicht verletzt.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die Linnicher Straße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Linnich. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße "Am Schulzentrum" abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw die Linnicher Straße in Richtung Berliner Straße mit der Absicht, geradeaus den Kreuzungsbereich zu passieren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen setzte der 47-Jährige seinen Abbiegevorgang trotz des entgegenkommenden 59-Jährigen fort und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der 47-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst entlassen. Der 59-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 11:15

    POL-DN: Versuchter Diebstahl in Lebensmittelgeschäft endet mit Festnahme

    Düren (ots) - Am Donnerstag (19.03.2026) versuchte ein Mann Lebensmittel aus einem Geschäft in der Euskirchener Straße zu entwenden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den 35-Jährigen über eine Überwachungskamera dabei, wie er diverse ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:15

    POL-DN: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) kam es auf der Rütger-von-Scheven-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind. Der Junge trug schwere Verletzungen davon. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Düren die Rütger-von-Scheven-Straße mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Nippesstraße. Zeitgleich war eine Familie mit ihren beiden zwei- und fünfjährigen Söhnen fußläufig auf ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:31

    POL-DN: Verkehrsunfall auf der L264 - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

    Vettweiß (ots) - Am Mittwoch (18.03.2026) kam es gegen 11:00 Uhr auf der L264 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen setzte ein 26-jähriger Mann aus Düren mit seinem Transporter trotz Gegenverkehrs zum Überholen an. Er brach den Überholvorgang ab und scherte wieder ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren