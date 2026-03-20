Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Kreuzung

Jülich (ots)

Im Kreuzungsbereich Linnicher Straße / Petternicher Straße / Am Schulzentrum kam es am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Fahrer der Pkw wurden leicht verletzt.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Jülich die Linnicher Straße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Linnich. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße "Am Schulzentrum" abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw die Linnicher Straße in Richtung Berliner Straße mit der Absicht, geradeaus den Kreuzungsbereich zu passieren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen setzte der 47-Jährige seinen Abbiegevorgang trotz des entgegenkommenden 59-Jährigen fort und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der 47-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst entlassen. Der 59-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Gesamtsachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

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