Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Diebstahl in Lebensmittelgeschäft endet mit Festnahme

Düren (ots)

Am Donnerstag (19.03.2026) versuchte ein Mann Lebensmittel aus einem Geschäft in der Euskirchener Straße zu entwenden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den 35-Jährigen über eine Überwachungskamera dabei, wie er diverse Lebensmittel in einer mitgeführten Sporttasche verstaute. Anschließend wollte der Mann das Geschäft gegen 12:30 Uhr verlassen, ohne die Ware bezahlt zu haben. Damit konfrontierte der Mitarbeiter den 35-Jährigen noch rechtzeitig und verbrachte ihn in sein Büro. Er kontaktierte die Polizei, die wenig später am Tatort erschien.

Vor Ort stellten die Beamten der Polizei Düren fest, dass es sich beim Diebesgut überwiegend um Fleischwaren sowie andere Lebensmittel im Wert von rund 275 Euro gehandelt hatte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann gegenüber den Polizisten falsche Personalien an. Um die Identität des Mannes zweifelsfrei festzustellen, wurde er zur Polizeiwache Düren verbracht. Dort stellte sich wiederum heraus, dass der Mann bereits aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Da der 35-Jährige nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und somit eine Fluchtgefahr besteht, wurde er vorläufig festgenommen.

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