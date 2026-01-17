FW-BO: Küchenbrand in einer Pizzeria

Feuerwehr Bochum

Am heutigen Nachmittag kam es im Küchenbereich einer Pizzeria auf der Wittenerstraße zu einem Brand. Gegen 16:20 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, der einen Brand in einer Pizzeria auf der Wittenerstraße meldete. Beim Eintreffen der ersten Einheiten brannte der Fritteusen Bereich, sowie Teile der Einrichtungsgegenstände der Küche, der Pizzeria vollständig. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden umgehend zwei Mehrfamilienhäuser von der Feuerwehr geräumt. Gleichzeitig wurde die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren unter Atemschutz eingeleitet. Anschließend wurden die Räume der Pizzeria sowie der Treppenraum mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Es gab bei diesem Einsatz keine verletzten. Nach ca. 90 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Vor Ort waren 40 Kräfte im Einsatz.

