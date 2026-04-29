Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angehöriger erscheint ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Kennzeichen an Unfallstelle

Friedewald (ots)

Am Nachmittag des 27.04.2026 befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Betzdorf zur Aufnahme eines Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Hachenburger Straße, da dort eine 21-jährige Audi-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen, und mit geparkten Fahrzeugen kollidiert war. Gegen 17:20 Uhr erschein ein 25-jähriger Angehöriger der Unfallverursacherin mit einem Motorrad an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte mussten dabei feststellen, dass das an dem Motorrad angebrachte Kennzeichenschild gefälscht war. Außerdem verfügte der 25-jährige nicht über die für die Yamaha erforderliche Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet.

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