Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoanhänger entwendet

Bad Langensalza (ots)

In der Feldstraße drangen derzeit unbekannte Täter gewaltsam in einem Garagenkomplex in der Zeit zwischen Sonntag 12 Uhr und Donnerstag 22.50 Uhr in eine Garage ein. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Täter einen Autoanhänger im wert von mehr als einhundert Euro. Der zurückgelassene Sachschaden ist indes etwa fünfmal so hoch zu bewerten.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Täter geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0076479

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