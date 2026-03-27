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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehreinsatz im Stadtpark - Polizei ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei im Stadtpark an der Parkallee. Derzeit Unbekannte setzten zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr einen Baumstumpf in Brand, welcher durch die Kameraden der Feuerwehr abgelöscht werden musste. Aufgrund der Witterung wird von einer Brandstiftung ausgegangen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0076473

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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