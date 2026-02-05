Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.02.2026 - 04.02.2026) brachen Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Maudacher Straße (zwischen Weißenburger Straße und Kettlerstraße) abgestellten BMW auf. Entwendet wurde nichts. Ein weiterer auf demselben Parkplatz abgestellter Mini wurde ebenfalls aufgebrochen. Auch hier wurde nichts entwendet.

Ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch wurde ein in der Altriper Straße (zwischen Hoheneckenstraße und Kaiserwörthdamm) abgestellter VW-Transporter aufgebrochen. Aus diesem wurden mehrere Baumaschinen entwendet.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

