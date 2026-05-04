Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt - Täter flüchtet auf E-Scooter

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Montag (4. Mai) wurde ein Zigarettenautomat an der Pappelallee in Lippstadt gesprengt.

Ein Anwohner hörte kurz vor 3 Uhr einen lauten Knall und sah danach eine Person mit einer Taschenlampe in der Nähe des zuvor gesprengten Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Täter eine unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld und flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Akazienstraße. Eine Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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