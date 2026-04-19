Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubt vom Unfallort entfernt und Alkohol konsumiert

Sonneberg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr meldeten Zeugen bei der PI Sonneberg einen Mercedes Sprinter, welcher im Grünen Weg in Sonneberg gegen einen Zaun bzw. gegen eine Hecke fuhr und sich zunächst pflichtwidrig entfernte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten den verantwortlichen Fahrer fest. Der 35-Jährige hatte nicht nur einen Unfall verursacht, sondern auch Alkohol konsumiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2,00 Promille, weshalb er zur Blutentnahme gebeten wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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