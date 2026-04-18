Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Suche nach Eigentümer
Saalfeld (ots)
Samstagvormittag wurde in 27-jähriger im Saalfelder Promenadenweg mit mehreren Gegenständen festgestellt, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Es handelt sich u.a. um einen Kreuzschraubendreher mit schwarz/rotem Griff, einen vermutlichen Brieföffner mit hornartigem Griff sowie ein Handschellenschloss. Es wird von Diebstahl in der Nähe der Polizeiliegenschaft ausgegangen. Aus diesem Grund werden die Geschädigten gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0095142 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden, denn bisherige Ermittlungen führten nicht zu deren Feststellung. Bilder der Gegenstände sind beigefügt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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