Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blaue Simson und blaue MZ gestohlen

Neustadt an der Orla (ots)

Zwischen den 13.04.2026 und dem 17.04.2026 drangen bislange unbekannte Täter in ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Triptiser Straße in Neustadt an der Orla, welches jetzt als Lager- und Abstellhalle genutzt wird. Die Täter begaben sich über ein rückseitiges Fenster gewaltsam ins Gebäudeinnere und brachen insgesamt fünf Lagerabteile auf. Hieraus wurde unter anderen eine blaue Simson S51 und eine blaue MZ TS 125 entwendet. Der Stehlschaden beträgt ca. 5000,00 - 6000,00 EUR. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder den Verbleib des Beuteguts geben können, melden sich bitte tel. bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter: 03663-4310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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