Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Telefonkabel touchiert

Schleiz (ots)

Am 17.04.2026 gegen 11:00 Uhr wurde bekannt, dass auf dem Verbindungsweg zwischen Oschitz und Heinrichsruh (freigegeben für den land- und/oder forstwirtschaftlichen Verkehr) ein Telefonkabel flach über die Fahrbahn hängen würde. Der angegebene Sachverhalt bestätigte sich vor Ort, so dass die Strecke vollgesperrt werden musste, um eine Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeug mit hohem Aufbau die Strecke Oschitz nach Heinrichsruh oder umgekehrt und zog das Kabel durch Berühren beim Drunterdurchfahren nach unten. Die Unfallstelle wurde danach pflichtwidrig verlassen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter: 03663-4310 entgegen. Zu Beeinträchtigungen der Internet- und/oder Telefonverbindung in o.g. Stadtteilen kam es nicht. Die zuständige Dienstleistungsfirma zur Reparatur der Leitung wurde informiert. Im Anschluss der Reparatur kann die Strecke wieder frei gegeben werden.

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