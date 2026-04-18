Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrollen mit Folgen

Hirschberg / Schleiz (ots)

Am 17.04.2026 gegen 21:00 Uhr wurde in Hirschberg in der Uferstraße ein 46-jähriger Simson - Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer des Kleinkraftrads hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille, so dass die Weiterfahrt vor Ort untersagt worden ist. Den 46-jährigen Mann erwartet jetzt eine Verkehrsordnungswidrigenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz, ein Bußgeld von 500,00 EUR, zwei Punkte beim Kraftfahrtbundesamt und ein Monat Fahrverbot.

Am 18.04.2026 gegen 00:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf die Industriestraße in Schleiz. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den VW kein gültiger Pflichtversicherungschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und ein Verfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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