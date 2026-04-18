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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf Kaufhauskreuzung

Schleiz (ots)

Am 17.04.2026 gegen 14:15 Uhr befuhr ein 47- Fahrer eines Sattelzugs die Alte Poststraße und beabsichtigte an der sog. Kaufhauskreuzung nach links in die Hofer Straße einzubiegen. Aus der Gegenrichtung, der Oschitzer Straße, befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads (KRAD) die Kaufhauskreuzung, um geradeaus in die Alte Poststraße zu fahren. Der Fahrer des Sattelzugs als auch der Kleinkraftradfahrer hatten Grün an der Lichtzeichenanlage, jedoch missachtete der LKW-Fahrer den Vorrang des Zweiradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der Fahrer des KRAD schwere Verletungen und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik verflogen werden. Das KRAD war nicht mehr fahrbereit und musste per Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Dessen Sattelzug wurde leicht beschädigt, blieb aber fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten hatten keine Auffälligkeiten im Sinne der Fahrtauglichkeit. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Fahrer des Lkw eingeleitet. Über die Staatsanwaltschaft Gera wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet, welche vor Ort durch den Fahrer des Sattelzugs entrichtet werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme kamen auch Kräfte der Kontrollgruppe für den Schwerlastverkehr der Autobahnpolizeiinspektion Hermsdorf zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde die Kaufhauskreuzung teilweise für zwei Stunden vollgesperrt, so dass es zu Behinderungen im Stadtgebiet Schleiz kam. Die Verkehrsmaßnamen an den Umleitungsstrecken als auch die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle führten die Kameraden der FFW Schleiz durch. Sowohl für den Unfallverursacher als auch für eine schockierte Zeugin des Unfalls wurden Notfallseelsorger angefordert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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