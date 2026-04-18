Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster 14-jähriger

Uhlstädt (ots)

Seit Donnerstag wird der 14-jährige Brain-Noel Hedrich vermisst. Er war am Nachmittag mit einem Freund in Jena unterwegs und kehrte nicht wie vereinbart ins Kinderheim Uhlstädt zurück. Brain-Noel Hedrich wird wie folgt beschrieben:

- altersentsprechende Erscheinung - ca. 1,60 m groß - schlanke Figur - dunkelblonde kurze Haare

Er trägt

- eine kurze Baggy-Jeans - ein weißes T-Shirt - schwarze Puma Schuhe und

führt einen adidas Beutelrucksack bei sich.

Wer sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort des Brain-Noel machen kann, wendet sich an die Polizei Saalfeld, Tel. 03671-561210, oder an die Kripo Saalfeld unter 03672-417-1464.

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