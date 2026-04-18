Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisster 14-jähriger
Uhlstädt (ots)
Seit Donnerstag wird der 14-jährige Brain-Noel Hedrich vermisst. Er war am Nachmittag mit einem Freund in Jena unterwegs und kehrte nicht wie vereinbart ins Kinderheim Uhlstädt zurück. Brain-Noel Hedrich wird wie folgt beschrieben:
- altersentsprechende Erscheinung - ca. 1,60 m groß - schlanke Figur - dunkelblonde kurze Haare
Er trägt
- eine kurze Baggy-Jeans - ein weißes T-Shirt - schwarze Puma Schuhe und
führt einen adidas Beutelrucksack bei sich.
Wer sachdienliche Angaben zum Aufenthaltsort des Brain-Noel machen kann, wendet sich an die Polizei Saalfeld, Tel. 03671-561210, oder an die Kripo Saalfeld unter 03672-417-1464.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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