PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Drognitz (ots)

Die 70-jährige Frau Jung kehrte wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift in Lothra zurück. Die Fahndung wurde deshalb eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 11:22

    LPI-SLF: Vermisster 14-jähriger

    Uhlstädt (ots) - Seit Donnerstag wird der 14-jährige Brain-Noel Hedrich vermisst. Er war am Nachmittag mit einem Freund in Jena unterwegs und kehrte nicht wie vereinbart ins Kinderheim Uhlstädt zurück. Brain-Noel Hedrich wird wie folgt beschrieben: - altersentsprechende Erscheinung - ca. 1,60 m groß - schlanke Figur - dunkelblonde kurze Haare Er trägt - eine kurze Baggy-Jeans - ein weißes T-Shirt - schwarze Puma Schuhe und führt einen adidas Beutelrucksack bei sich. ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 09:01

    LPI-SLF: Telefonkabel touchiert

    Schleiz (ots) - Am 17.04.2026 gegen 11:00 Uhr wurde bekannt, dass auf dem Verbindungsweg zwischen Oschitz und Heinrichsruh (freigegeben für den land- und/oder forstwirtschaftlichen Verkehr) ein Telefonkabel flach über die Fahrbahn hängen würde. Der angegebene Sachverhalt bestätigte sich vor Ort, so dass die Strecke vollgesperrt werden musste, um eine Gefährdung andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeug mit hohem Aufbau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren