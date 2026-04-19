LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Uhlstädt (ots) - Seit Donnerstag wird der 14-jährige Brain-Noel Hedrich vermisst. Er war am Nachmittag mit einem Freund in Jena unterwegs und kehrte nicht wie vereinbart ins Kinderheim Uhlstädt zurück. Brain-Noel Hedrich wird wie folgt beschrieben: - altersentsprechende Erscheinung - ca. 1,60 m groß - schlanke Figur - dunkelblonde kurze Haare Er trägt - eine kurze Baggy-Jeans - ein weißes T-Shirt - schwarze Puma Schuhe und führt einen adidas Beutelrucksack bei sich. ...

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