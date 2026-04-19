Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Drognitz (ots)
Die 70-jährige Frau Jung kehrte wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift in Lothra zurück. Die Fahndung wurde deshalb eingestellt.
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