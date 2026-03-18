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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag (17.03.2026) auf der Lützowstraße, erlitt eine 13-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, beabsichtigte das Mädchen gegen 16:35 Uhr die Lützowstraße in Höhe der Hausnummer 91 zu überqueren. Unmittelbar nach Betreten der Fahrbahn, kollidierte sie mit dem Toyota einer 84-jährigen Solingerin, die auf der Lützowstraße in Fahrtrichtung Alleestraße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unterstützt wurde die Unfallaufnahme durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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