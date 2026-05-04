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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiges Auto nach möglicher Schlägerei gestoppt

Soest (ots)

Der Polizei wurde in der Nacht zu Sonntag (3. Mai) eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ein der Puppenstraße in Soest gemeldet, die möglicherweise Fußballbezug hat. Als Einsatzkräfte gegen 2:45 Uhr vor Ort eintrafen, hatten die Beteiligten sich bereits entfernt. Zeugen berichteten von einem Auto mit DO-Kennzeichen, mit dem Beteiligte geflüchtet seien.

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte dann im Bereich des Jakobitors ein Fahrzeug, auf das die Beschreibung passte, und kontrollierten es. In dem BMW 520I saßen ein 21-jähriger und ein 16-jähriger Mann aus Dortmund, die beide deutlich nach Pfefferspray rochen. Im Auto fanden die Beamten ein Pfefferspray sowie Quarzsand-Handschuhe, einen Gebissschutz, zwei Sturmhaben und diverse Werkzeuge. Zudem befand sich darin eine Tüte mit mehreren Sprühdosenköpfen. Die Polizei stellte diese Gegenstände ebenso sicher wie die Handys der beiden Männer.

Die Dortmunder wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Polizeiwache in Soest gebracht. Der 16-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen sowie mögliche Beteiligte bzw. Geschädigte der gemeldeten Schlägerei werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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