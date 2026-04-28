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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht Im Erlich - Geschädigte/r gesucht

Speyer (ots)

Am Montag wurde ein Wohnmobilfahrer um 13:52 Uhr dabei beobachtet, wie er beim Rangieren Im Erlich mehrere Büsche überfuhr, ein Schild beschädigte und sodann einen Pkw touchierte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Örtlichkeit. Da die Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt einging, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Der 70-jährige Mann konnte an seiner Wohnanschrift in Mannheim angetroffen werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Nun sucht die Polizei den geschädigten Halter bzw. die Halterin. Wer hat gestern kurz vor 13:00 Uhr Im Erlich Höhe Hausnummer 66 geparkt und einen frischen Unfallschaden festgestellt? Die gesuchte Person wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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