POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert auf E-Scooter

Limburgerhof (ots) - Am Sonntagmittag des 26.04.2026 kam es auf einem Radweg entlang der L 532 gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 57-jähriger befuhr den Radweg an der L532 vom Ortsteil Rehhütte kommend und bog nach links in die dortige Unterführung ab. Ein 47-jähriger befuhr den Radweg von Schifferstadt kommend und bog vor der B 9 ebenfalls nach links in die Unterführung ein. Hierbei ...

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