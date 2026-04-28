POL-PDLU: Frankenthal - Alkoholisiert auf E-Scooter
Frankenthal (ots)
Am 27.04.2026, gegen 16.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Straße Am Kanal einen 30-Jährigen aus Frankenthal mit seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei diesem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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