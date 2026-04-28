Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dachrinne entwendet

Neuhofen (ots)

In der Nacht des vergangenen Sonntags auf Montag haben unbekannte Täter im Zeitraum von 21 bis 9:30 Uhr ca. 35 Meter Dachrinne des Naturfreundehauses entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 EUR. Wer in der Nacht im Bereich des Naturfreundehauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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