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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer beleidigen sich nach Verkehrsunfall

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmittag des 26.04.2026 kam es auf einem Radweg entlang der L 532 gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 57-jähriger befuhr den Radweg an der L532 vom Ortsteil Rehhütte kommend und bog nach links in die dortige Unterführung ab. Ein 47-jähriger befuhr den Radweg von Schifferstadt kommend und bog vor der B 9 ebenfalls nach links in die Unterführung ein. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer weshalb es zu einer Kollision kam. Anschließend kam es zu einem verbalen Disput mit Beleidigungen. Der 47-jährige Radfahrer klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 300 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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