Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Brände in der Innenstadt

Ludwigshafen (Mitte) (ots)

Am Montag, den 27.04.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:15 Uhr, kam es sowohl am Berliner Platz, als auch in der Ludwigstraße zu Bränden. Zunächst meldeten Anwohner ein brennendes Kraftrad in der Ludwigstraße. Bis zum Eintreffen der verständigten Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und der Polizei hatte das Feuer bereits auf ein zweites Kraftrad übergegriffen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, ein Kraftrad brannte dennoch vollständig aus, das zweite wurde lediglich leicht beschädigt. Wenig später kam es am Berliner Platz zu dem Brand einer Altpapiertonne. Auch hier griff das Feuer auf eine danebenstehende Tonne über, so dass eine Tonne vollständig ausbrannte und eine zweite leicht beschädigt wurde. Der Brand wurde ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen gelöscht. In keinem der beiden Fälle kam es zur Gefährdung von Personen oder Wohnhäusern. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

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