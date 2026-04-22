Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Hochschulviertel wurden am Dienstagmittag (21.04.2026) zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Mini Cooper von dem Gelände einer Tankstelle in der Feithstraße nach links in Richtung Eppenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei die 57-Jährige, die mit ihrem VW Golf in Richtung der Kreuzung zur Haldener Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der die beiden Frauen leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und die beiden Autos abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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