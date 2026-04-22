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Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe gestellt und Drogen gefunden

Hagen-Boele (ots)

Zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren begaben sich am Dienstagabend (21.04.2026) in einen Supermarkt an der Freiligrathstraße, wo sie um circa 18.30 Uhr eine Armbanduhr sowie ein Datenlesegerät entwenden wollten. Ein Ladendetektiv beobachtete ihre Tat und stellte sie. Er verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden bei der Durchsuchung die Tatbeute sowie Betäubungsmittel, was die Polizisten sicherstellten.

Der 35-Jährige gab den Diebstahl zu, der 38-Jährige erklärte, dass das Datenlesegerät bereits im Vorhinein gekauft worden war. Einen Beleg konnte er jedoch nicht vorlegen. Beide erhielten entsprechende Anzeigen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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