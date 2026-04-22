Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit: Polizei zeigt Senior wegen Bedrohung an

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle stritten sich am Dienstag (21.04.2026) zum wiederholten Male zwei benachbarte Parteien. Ein 55-jähriger Anwohner führte Gartenarbeiten durch, bei denen er bohrte. Sein 78-jähriger Nachbar fühlte sich laut Zeugen gestört und forderte ihn auf, die Arbeit zu unterlassen. Zudem soll er den 55-Jährigen mit dem Tode bedroht haben. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Dem Vorfall liegen Nachbarschaftsstreitigkeiten zugrunde, die bereits seit etwa einem Jahr andauern. Die eingesetzten Beamten führten eine sogenannte Gefährderansprache bei dem 78-Jährigen durch, der sich kooperativ verhielt. Dennoch erhielt er eine Anzeige wegen Bedrohung. (rst)

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