PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit: Polizei zeigt Senior wegen Bedrohung an

Hagen-Vorhalle (ots)

In Vorhalle stritten sich am Dienstag (21.04.2026) zum wiederholten Male zwei benachbarte Parteien. Ein 55-jähriger Anwohner führte Gartenarbeiten durch, bei denen er bohrte. Sein 78-jähriger Nachbar fühlte sich laut Zeugen gestört und forderte ihn auf, die Arbeit zu unterlassen. Zudem soll er den 55-Jährigen mit dem Tode bedroht haben. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Dem Vorfall liegen Nachbarschaftsstreitigkeiten zugrunde, die bereits seit etwa einem Jahr andauern. Die eingesetzten Beamten führten eine sogenannte Gefährderansprache bei dem 78-Jährigen durch, der sich kooperativ verhielt. Dennoch erhielt er eine Anzeige wegen Bedrohung. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 12:05

    POL-HA: Hagener von Nachbarn mit Regenschirm geschlagen

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Bergischen Ring kam es am Montag (20.04.) zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Ein Mann wurde dabei mit einem Regenschirm geschlagen und leicht verletzt. Um 05 Uhr verließen die beiden Nachbarn jeweils ihre Wohnungen. Der 56-Jährige gab gegenüber der Polizei später an, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sei. Er habe seinem 35-jährigen Nachbarn ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 11:18

    POL-HA: Jugendlicher zu schnell mit E-Scooter unterwegs

    Hagen-Vorhalle (ots) - Am Montagmorgen (20.04.2026) führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes in der Nöhstraße Geschwindigkeitsmessungen durch und stellten dabei um 8.20 Uhr einen 14-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter fest. Der Junge war mit über 30 km/h statt zulässigen 20 km/h mit dem Roller unterwegs und wurde von den Beamten angehalten. Im Zuge der Befragung gab er zu, dass er den Roller manipuliert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren