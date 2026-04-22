Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon

Hagen (ots)

In Hagen wurden am Dienstag (21.04.2026) mehrere Bürger durch falsche Polizeibeamte angerufen, die sie täuschen und um Bargeld und Wertgegenstände betrügen wollten.

Die Betrüger riefen unter anderem bei einem 78-jährigen Mann aus Haspe an. In dem Telefonat gab sich ein Mann in akzentfreiem Deutsch als Beamter der Kriminalpolizei aus und fragte, ob der Senior Bargeld und Schmuck in seiner Wohnung hat. Nachdem dieser erklärte, dass er keinen Schmuck Zuhause habe, legte der vermeintliche Polizist auf. Der Senior erkannte den Betrug und erstattete Anzeige.

Die Polizei bittet um besondere Vorsicht und gibt folgende Hinweise: Seien Sie misstrauisch, beenden Sie verdächtige Telefonate und rufen Sie die Polizei zurück, um den Anruf zu verifizieren. Geben Sie weder am Telefon noch an der Haustür sensible, personenbezogene Daten an Fremde preis. Halten Sie bei Zweifeln oder Unsicherheiten zwingend Rücksprache mit Ihren Angehörigen oder mit vertrauten Personen oder wählen Sie den Notruf "110" der Polizei. (rst)

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