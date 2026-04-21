Polizei Hagen

POL-HA: Hagener von Nachbarn mit Regenschirm geschlagen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Bergischen Ring kam es am Montag (20.04.) zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Ein Mann wurde dabei mit einem Regenschirm geschlagen und leicht verletzt. Um 05 Uhr verließen die beiden Nachbarn jeweils ihre Wohnungen. Der 56-Jährige gab gegenüber der Polizei später an, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sei. Er habe seinem 35-jährigen Nachbarn deshalb gesagt, dass er keinen Konflikt mit ihm suche und dass er lediglich in Ruhe das Haus verlassen wolle. Daraufhin habe ihn sein Nachbar unvermittelt mit einem zusammengeklappten Regenschirm geschlagen. Es sei daraufhin zu einer Rangelei mit dem 35-Jährigen gekommen. Bei dieser hätten sich beide Männer nur gegenseitig an dem Kragen gezogen, ohne dass es zu einer körperlichen Gewalt gekommen sei. Anschließend seien beide in ihre Wohnungen gegangen. Der leicht verletzte 56-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (arn)

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